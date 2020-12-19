Китайские учёные начали изучение лунного грунта

Новости Китая. Китай приступил к исследованию лунного грунта. Его доставил на землю беспилотный космический аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спускаемый модуль собрал образцы как из скважин глубиной 2 метра, так и с поверхности спутника. Всего на землю доставили более 1700 граммов лунного грунта.

Сейчас ученые КНР приступили к первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов.