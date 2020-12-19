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Китайские учёные начали изучение лунного грунта

19 декабря 2020 13:43
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Новости Китая. Китай приступил к исследованию лунного грунта. Его доставил на землю беспилотный космический аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские учёные начали изучение лунного грунта-1

Спускаемый модуль собрал образцы как из скважин глубиной 2 метра, так и с поверхности спутника. Всего на землю доставили более 1700 граммов лунного грунта.

Китайские учёные начали изучение лунного грунта-4

Сейчас ученые КНР приступили к первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов.

Китайские учёные начали изучение лунного грунта-7

Китай стал первой страной за последние 44 года, которой удалось доставить на Землю геологические образцы с поверхности Луны.

# Космос # Фотофакт

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