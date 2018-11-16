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В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

16 ноября 2018 09:13
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Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на востоке страны.

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см-1

Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Многие дороги перекрыты, на других образовались пробки.

В Турции высота снежного покрова достигла 20 см-4

Власти страны приняли решение отменить занятия в школах. Большое число техники выведено на уборку снега.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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