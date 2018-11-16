В Турции высота снежного покрова достигла 20 см

Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на востоке страны.
Новости Турции. Мощный снегопад накрыл Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обильные осадки практически парализовали жизнь в семи провинциях на востоке страны.
Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 20 сантиметров. Многие дороги перекрыты, на других образовались пробки.
Власти страны приняли решение отменить занятия в школах. Большое число техники выведено на уборку снега.