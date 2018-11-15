ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

Новости Великобритании. Проект договора о выходе Великобритании из ЕС согласован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь документ должен одобрить Европарламент, а также парламенты всех государств-участников объединения. Согласно тексту договора, во время переходного периода Соединённое Королевство будет выполнять все обязанности страны ЕС, включая платежи в бюджет Евросоюза, и соблюдать все нормы европейского рынка.