Прямой эфир

Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму

15 ноября 2018 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Жемчужная подвеска последней французской королевы Марии-Антуанетты ушла с молотка за 36 миллионов долларов. Это рекорд для изделия из жемчуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму-1

Изначальная цена лота, установленная специалистами, составляла 2 миллиона долларов. Также на торги были выставлены серьги, ожерелье и кольца королевы.

Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму-4

В общей сложности: 10 украшений. Все эти вещи, представляющие не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.

Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму-7

# Драгоценности # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit
15 ноября 2018 12:58

ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей
15 ноября 2018 09:36

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек
15 ноября 2018 09:30

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек