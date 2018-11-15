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На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

15 ноября 2018 09:36
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее приостановлено движение автомобилей и самолетов: в школах учащиеся сдают единый государственный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей-1

Пройти тесты должны без малого 600 тысяч выпускников. Среди дисциплин корейский и английский языки, литература, математика и история, естественные или общественные науки.

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей-4

Чтобы не мешать детям во время экзаменов, правительство приняло решение перекрыть автомобильное движение в радиусе 200 метров от мест, где проходят экзамены. На 25 минут будут закрыты воздушные гавани, а рабочий день у граждан начнётся на час позже.

# Акции # Фотофакт

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