На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

Новости Южной Кореи. В Южной Корее приостановлено движение автомобилей и самолетов: в школах учащиеся сдают единый государственный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти тесты должны без малого 600 тысяч выпускников. Среди дисциплин корейский и английский языки, литература, математика и история, естественные или общественные науки.

Чтобы не мешать детям во время экзаменов, правительство приняло решение перекрыть автомобильное движение в радиусе 200 метров от мест, где проходят экзамены. На 25 минут будут закрыты воздушные гавани, а рабочий день у граждан начнётся на час позже.