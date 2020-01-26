В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

Новости Турции. В Турции продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения. Спустя почти сутки выжившим найден пятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате стихии разрушено более 30 зданий. В пострадавших районах круглосуточно работают специалисты. Спасти удалось более 40 человек. Тем временем более сотни остаются в больницах. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения