В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

Новости Турции. В Турции продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения. Спустя почти сутки выжившим найден пятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения. Спустя почти сутки выжившим найден пятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате стихии разрушено более 30 зданий. В пострадавших районах круглосуточно работают специалисты. Спасти удалось более 40 человек. Тем временем более сотни остаются в больницах.
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в пятницу, 24 января. Эпицентр находился в районе турецкого города Сивридже. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Стихия унесла жизни более 30 человек.