Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с терактом в Газиантепе

Новости Турции. В Турции продолжаются траурные мероприятия, связанные массовой гибелью людей в недавнем теракте, совершенном на свадьбе. Вечером 20 августа в городе Газиантеп прогремел взрыв: в ходе праздничной церемонии привел в действие начиненный тротилом пояс шахида подросток 12-14 лет. Общее число жертв к настоящему моменту достигло 54 человек.

Свадьбу играли в турецком регионе, населенном курдами: определить организации, стоящие за взрывом, пока не удалось, и ответственность за теракт никто на себя не взял. Власти склоняются к предположению, что совершили преступление сторонники Исламского государства.

В связи с терактом на свадебном торжестве в Газиантепе соболезнования президенту Турции от имени белорусского народа и себя направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь решительно осуждает варварскую атаку против мирных граждан в турецкой провинции Газиантеп. Особое возмущение вызывает то, что террористы цинично выбрали для нападения свадебные торжества и использовали в своих целях подростка», – говорится в соболезновании.