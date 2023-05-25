Новости Турции. В Турции вновь накаляется политическая обстановка. Всего несколько дней остается до второго тура президентских выборов. Отдать свои голоса за одного из кандидатов граждане смогут уже в это воскресенье, 28 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране активизировалась предвыборная агитация. Правда, в отличие от первого тура, пока обходится без особых конфликтов оппонентов. Гонку за главный пост сейчас ведут только двое: действующий лидер Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу, отметившийся поддержкой националистов и недружественной риторикой в адрес России.
Интересно, что повлиять на итоговую расстановку еще может и занявший третье место в первом туре Оган. Политик призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана. Это, к слову, стало поводом для очередного политического скандала. Огана обвинили в том, что в обмен на голоса избирателей он обеспечил себе место в будущем правительстве.
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