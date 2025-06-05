Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против политики властей. Из-за экономических реформ правительства президента Хавьера Милея в стране подскочили цены на продукты питания и коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К традиционной акции пенсионеров, которые собираются перед зданием парламента каждую среду из-за низких пенсий, в этот раз присоединились врачи, а также представители различных профсоюзов и общественных движений.
Эрнесто Сиал, пенсионер (Аргентина):
Пенсионеры страдают, потому что наши пенсии нищенские. Нам надо выбирать: или купить себе еду и лекарства, или же жить на улице. Это не жизнь после того, как вы многие годы отдали работе на благо государства. Так что правительство совершает ошибку, или, может быть, это план по уничтожению всего государства, потому что я считаю, что оно его распродает.
Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся уже не один месяц, решили проголосовать за увеличение пенсий. Однако президент пообещал заблокировать эту инициативу.