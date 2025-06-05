Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против политики властей. Из-за экономических реформ правительства президента Хавьера Милея в стране подскочили цены на продукты питания и коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К традиционной акции пенсионеров, которые собираются перед зданием парламента каждую среду из-за низких пенсий, в этот раз присоединились врачи, а также представители различных профсоюзов и общественных движений.