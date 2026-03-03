В Турции продолжаются массовые протесты горняков, которые требуют улучшения условий труда и выполнения социальных гарантий. Акции переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям местных СМИ, рабочие попытались прорвать оцепление, чтобы пройти к административным зданиям, где планировали передать свои требования. Силовики применили слезоточивый газ и щиты, протестующие отвечали бросками камней и попытками оттеснить кордоны. Поводом для эскалации стало недовольство шахтеров задержками выплат и отсутствием прогресса в переговорах с работодателями. Рабочие заявляют, что их условия труда остаются опасными, а обещанные компенсации и льготы так и не были предоставлены.

Представители профсоюзов подчеркивают: протесты будут продолжаться, пока власти не вмешаются и не обеспечат выполнение обязательств. Правоохранители усилили присутствие в регионе, заявив, что стоит задача предотвратить беспорядки и обеспечить безопасность. Правительство призывает стороны к диалогу, однако пока ситуация остается напряженной, а новые акции – уже анонсированы на ближайшие дни.