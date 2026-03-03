В США готовятся к террористическим атакам

В Вашингтоне и во всех крупных городах США усиливаются меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются штаб-квартир различных правительственных и государственных учреждений и других объектов, которые могут стать целью возможных атак. Также ФБР усиливает мониторинг возможных угроз в отношениии Дональда Трампа – как внутри страны, так и за рубежом. Национальную гвардию и армейские подразделения готовят к возможным атакам смертников и новым ракетным ударам по гражданским объектам и военным базам.