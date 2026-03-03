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Демографический спад угрожает росту ВВП Польши

03 марта 2026 06:13
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Демографический спад угрожает росту ВВП в Польше. Об этом заявили в Международном валютном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демографический спад угрожает росту ВВП Польши-2

По данным аналитиков, ключевая причина, способная ускорить экономический спад, – нехватка рабочей силы, которую не удастся полностью компенсировать даже за счет иммигрантов. Эксперты прогнозируют, что темпы роста ВВП Польши могут снизиться уже в ближайшие несколько лет: из-за сокращения численности трудоспособного населения замедление экономического роста может превысить 1 % – это один из самых неблагоприятных показателей в Европе. Подобная ситуация, помимо прочего, способна привести к сокращению социальных выплат и повышению пенсионного возраста.

# Польша

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