В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва вспыхнул пожар

Этим утром приходят сообщения, что посольство США в саудовском Эр-Рияде горит после взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятно, речь идет о прилете иранских беспилотников. Информацию о пожаре в посольстве подтвердили в Минобороны Саудовской Аравии. Корпус стражей Исламской революции утверждает, что атаковал группу из 160 американских военных в Дубае. Местные СМИ публикуют новые кадры удара по Дубаю.

КСИР также официально заявил, что расширяет перечень своих целей и включает туда политические центры противника. В их список вошли посольства США и отели, где расквартированы американские военные. Дональд Трамп заявил, что после нападения на посольство США в Эр-Рияде и гибели американских военнослужащих последуют ответные меры. При этом американский лидер подчеркнул, что не видит необходимости в введении войск США в Иран и его не беспокоят возможные новые атаки на объекты в Штатах, поскольку это «часть войны».