В Турции после терактов повышен уровень террористической угрозы

Новости Турции. Уровень террористической угрозы повысили в Турции. Такие меры вызваны сразу тремя терактами на востоке страны. А это значит, что на улицах республики появится гораздо больше полицейских, транспортные средства будут досматривать с особым пристрастием, ведь ключевой элемент тактики террористов на восточных рубежах Турции – подрыв машины со снарядом внутри.

За прошедшие сутки в результате трех терактов погибли более десяти человек. А количество пострадавших измеряется сотнями. Власти полагают, что винить стоит рабочую партию Курдистана. Группировка никак не комментирует свою причастность к нападением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.