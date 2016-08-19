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В Турции после терактов повышен уровень террористической угрозы

19 августа 2016 08:03
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Новости Турции. Уровень террористической угрозы повысили в Турции. Такие меры вызваны сразу тремя терактами на востоке страны. А это значит, что на улицах республики появится гораздо больше полицейских, транспортные средства будут досматривать с особым пристрастием, ведь ключевой элемент тактики террористов на восточных рубежах Турции – подрыв машины со снарядом внутри.

За прошедшие сутки в результате трех терактов погибли более десяти человек. А количество пострадавших измеряется сотнями. Власти полагают, что винить стоит рабочую партию Курдистана. Группировка никак не комментирует свою причастность к нападением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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