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Калифорния объята лесными пожарами

18 августа 2016 15:08
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Новости США. Непростая ситуация сложилось в американской Калифорнии. Лесные пожары охватили площадь более шести тысяч гектаров. Несколько небольших населенных пунктов сгорело дотла. Ранее из зоны бедствия спасатели эвакуировали свыше восьмидесяти тысяч человек. Борьба с огненной стихией продолжается, и пока укротить ее у специалистов не получается.

В штате стоит засушливая погода и ветрено, а это лишь раззадоривает бушующее пламя. И власти опасаются, что огонь вынудит еще тысячи жителей покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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