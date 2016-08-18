Калифорния объята лесными пожарами

Новости США. Непростая ситуация сложилось в американской Калифорнии. Лесные пожары охватили площадь более шести тысяч гектаров. Несколько небольших населенных пунктов сгорело дотла. Ранее из зоны бедствия спасатели эвакуировали свыше восьмидесяти тысяч человек. Борьба с огненной стихией продолжается, и пока укротить ее у специалистов не получается.

В штате стоит засушливая погода и ветрено, а это лишь раззадоривает бушующее пламя. И власти опасаются, что огонь вынудит еще тысячи жителей покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.