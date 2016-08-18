Китаянка утверждает, что уже 1.5 года беременна

Новости Китая. Необычная история приключилась с жительницей Китая. Женщина заявила, что она носит ребенка под сердцем уже полтора года. И при этом до сих пор не может родить. Младенец должен был появиться на свет еще осенью прошлого года, но схватки так и не начались.

Этот случай получил огласку в китайских СМИ. И теперь страна спорит: может ли так быть на самом деле или нет. В пользу девушки говорят лишь ее слова и запись в медицинской карте, в которой говориться что забеременела она в начале прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.