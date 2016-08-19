Прямой эфир

В Китае из-за мощного тайфуна массово эвакуируют население

19 августа 2016 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Полмиллиона человек пострадали в Южном Китае. Всему виной мощный тайфун. Он уже хозяйничает в двух провинциях несколько суток и с каждым днем чувствует себя всё увереннее. Местное руководство организовало массовую эвакуацию населения. Из-за тайфуна разыгралась и большая вода: затоплены сотни зданий, дорожное полотно.

Спецслужбы работают в усиленном режиме. Правительство выделило дополнительные силы на борьбу с наводнением. Основное – укрепление дамб во избежание еще больших проблем с потоками воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Китаянка утверждает, что уже 1.5 года беременна
18 августа 2016 15:13

Китаянка утверждает, что уже 1.5 года беременна

Калифорния объята лесными пожарами
18 августа 2016 15:08

Калифорния объята лесными пожарами

В Пуэрто-Рико загорелся паром: более 500 человек эвакуировано
18 августа 2016 15:03

В Пуэрто-Рико загорелся паром: более 500 человек эвакуировано