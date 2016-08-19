В Китае из-за мощного тайфуна массово эвакуируют население

Новости Китая. Полмиллиона человек пострадали в Южном Китае. Всему виной мощный тайфун. Он уже хозяйничает в двух провинциях несколько суток и с каждым днем чувствует себя всё увереннее. Местное руководство организовало массовую эвакуацию населения. Из-за тайфуна разыгралась и большая вода: затоплены сотни зданий, дорожное полотно.

Спецслужбы работают в усиленном режиме. Правительство выделило дополнительные силы на борьбу с наводнением. Основное – укрепление дамб во избежание еще больших проблем с потоками воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.