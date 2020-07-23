Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

Новости Италии. Мировой рекорд установили итальянские производители сыра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сардинии представили огромное колесо Пекорино весом более полутонны. Диаметр гиганта составил 165 сантиметров, а высота – 60.

Приготовили сыр в коммуне Локули ещё в мае 2019-го, для этого мастерам потребовалось 4 500 литров молока. После целый год его выдерживали в специальных условиях, чтобы дать дозреть.