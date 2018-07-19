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В Турции отменили режим чрезвычайного положения

19 июля 2018 08:20
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Новости Турции. Режим чрезвычайного положения был введен в Турции после попытки государственного переворота два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции отменили режим чрезвычайного положения-1

Решением правительства его действие продлевалось семь раз. Снятие ЧП в стране было одним из обещаний Реджепа Эрдогана в ходе президентских выборов. Не исключено, что при возникновении террористической угрозы возможно возобновление особого режима. Напомним, попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. В результате волнений погибли 248 человек, около 3 тысяч получили ранения.

# Международная политика # Фотофакт

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