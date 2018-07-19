В Турции отменили режим чрезвычайного положения

Новости Турции. Режим чрезвычайного положения был введен в Турции после попытки государственного переворота два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решением правительства его действие продлевалось семь раз. Снятие ЧП в стране было одним из обещаний Реджепа Эрдогана в ходе президентских выборов. Не исключено, что при возникновении террористической угрозы возможно возобновление особого режима. Напомним, попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. В результате волнений погибли 248 человек, около 3 тысяч получили ранения.