Прямой эфир

Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-летие. С юбилеем артиста поздравил Президент Беларуси

19 июля 2018 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. У любимого миллионами актера и певца Вахтанга Кикабидзе сегодня, 19 июля, юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-летие. С юбилеем артиста поздравил Президент Беларуси-1

С 80-летием народного артиста Грузии поздравил Президент Беларуси.

Потомок княжеского рода, самый поющий грузинский актер прославился на весь Советский Союз под легкомысленными прозвищами Буба, Мимино и Валико. А его фраза про Ларису Ивановну, похоже, станет бессмертной, ровно как не меркнет его самый известный шлягер «Мои года – мое богатство».

# Юбилеи # Вахтанг Кикабидзе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР пассажир упавшего самолёта опубликовал ролик крушения воздушного судна
19 июля 2018 07:21

В ЮАР пассажир упавшего самолёта опубликовал ролик крушения воздушного судна

В зоне доступа. На Кубе появился мобильный интернет
19 июля 2018 07:14

В зоне доступа. На Кубе появился мобильный интернет

В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича
19 июля 2018 06:52

В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича