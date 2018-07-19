Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-летие. С юбилеем артиста поздравил Президент Беларуси

Новости Грузии. У любимого миллионами актера и певца Вахтанга Кикабидзе сегодня, 19 июля, юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 80-летием народного артиста Грузии поздравил Президент Беларуси.

Потомок княжеского рода, самый поющий грузинский актер прославился на весь Советский Союз под легкомысленными прозвищами Буба, Мимино и Валико. А его фраза про Ларису Ивановну, похоже, станет бессмертной, ровно как не меркнет его самый известный шлягер «Мои года – мое богатство».