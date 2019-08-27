Прямой эфир

В Турции обрушился пешеходный мост: пострадали два человека

27 августа 2019 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Инцидент произошел в городе Терме. На кадрах видно, как в один миг часть моста буквально ушла под землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции обрушился пешеходный мост: пострадали два человека-1

Кроме людей, в яму рухнул и припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сильных дождей, которые размыли опоры моста.

К слову, это уже не первый подобный случай в этом городе.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка
27 августа 2019 07:55

Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка

Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов
27 августа 2019 06:31

Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека
27 августа 2019 06:30

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека