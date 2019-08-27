В Турции обрушился пешеходный мост: пострадали два человека

Новости Турции. Инцидент произошел в городе Терме. На кадрах видно, как в один миг часть моста буквально ушла под землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме людей, в яму рухнул и припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сильных дождей, которые размыли опоры моста.

К слову, это уже не первый подобный случай в этом городе.