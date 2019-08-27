Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов
Новости Индонезии. Власти Индонезии хотят закрыть для туристов остров Комодо. Причина – стремительное сокращение популяции гигантских варанов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под угрозой исчезновения они оказались из-за деятельности человека, в частности, туризма, и истребления привычной для ящериц добычи. Чтобы сохранить трехметровых «драконов» власти готовы даже переселить местных жителей. Однако этот вопрос пока находится на стадии рассмотрения.
Остров Комодо является частью национального парка. Только за 2018 год его посетили около 200 тысяч туристов со всего мира.