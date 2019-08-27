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Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов

27 августа 2019 06:31
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Новости Индонезии. Власти Индонезии хотят закрыть для туристов остров Комодо. Причина – стремительное сокращение популяции гигантских варанов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов-1

Под угрозой исчезновения они оказались из-за деятельности человека, в частности, туризма, и истребления привычной для ящериц добычи. Чтобы сохранить трехметровых «драконов» власти готовы даже переселить местных жителей. Однако этот вопрос пока находится на стадии рассмотрения.

Остров Комодо могут закрыть для туристов: власти Индонезии хотят защитить варанов-4

Остров Комодо является частью национального парка. Только за 2018 год его посетили около 200 тысяч туристов со всего мира.

# Охрана природы # Фотофакт

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