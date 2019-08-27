Прямой эфир

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека

27 августа 2019 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Тайфун «Байлу» обрушился на Китай и Филиппины. В результате непогоды под воду ушли две провинции Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека-1

Ветер валил деревья и столбы электропередачи, это привело обесточиванию нескольких тысяч домов. Спасательные отряды и пожарные устраняют последствия разгула стихии.

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека-4

А на Филиппинах тайфун привел к жертвам. В результате схода оползня погибли два человека.

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека-7

Также ливни спровоцировали подтопления в международном аэропорту. Администрации воздушной гавани пришлось перенаправить прибывающие самолеты в другие аэропорты, а все отбывающие рейсы задержать.

Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека-10

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар
26 августа 2019 19:27

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек
26 августа 2019 13:56

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан
26 августа 2019 12:03

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан