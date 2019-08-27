Тайфун «Байлу»: несколько китайских провинций под водой, на Филиппинах погибли два человека

Новости мира. Тайфун «Байлу» обрушился на Китай и Филиппины. В результате непогоды под воду ушли две провинции Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Тайфун «Байлу» обрушился на Китай и Филиппины. В результате непогоды под воду ушли две провинции Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ветер валил деревья и столбы электропередачи, это привело обесточиванию нескольких тысяч домов. Спасательные отряды и пожарные устраняют последствия разгула стихии.
А на Филиппинах тайфун привел к жертвам. В результате схода оползня погибли два человека.
Также ливни спровоцировали подтопления в международном аэропорту. Администрации воздушной гавани пришлось перенаправить прибывающие самолеты в другие аэропорты, а все отбывающие рейсы задержать.