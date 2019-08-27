Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка

Новости США. Кадры этого ДТП пришли из американского штата Огайо. Угонщик на полицейском джипе протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Кадры этого ДТП пришли из американского штата Огайо. Угонщик на полицейском джипе протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли два ребенка, 10 человек получили травмы, среди них семь детей. Обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшие находятся в больнице. Состояние некоторых оценивается, как критическое.
Известно, что подозреваемый в угоне полицейского авто также госпитализирован.