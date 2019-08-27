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Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка

27 августа 2019 07:55
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Новости США. Кадры этого ДТП пришли из американского штата Огайо. Угонщик на полицейском джипе протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка-1

Погибли два ребенка, 10 человек получили травмы, среди них семь детей. Обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшие находятся в больнице. Состояние некоторых оценивается, как критическое.

Угонщик на джипе протаранил несколько машин в США: погибли два ребёнка-4

Известно, что подозреваемый в угоне полицейского авто также госпитализирован.

# Авария в США # Фотофакт

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