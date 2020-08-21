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В Австралии мужчина обнаружил иглы в лотке с клубникой, которую купил в магазине

21 августа 2020 11:57
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Новости Австралии. В австралийской клубнике вновь нашли иглы. Об очередном случае полиции сообщил житель города Брисбен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии мужчина обнаружил иглы в лотке с клубникой, которую купил в магазине -1

В Австралии мужчина обнаружил иглы в лотке с клубникой, которую купил в магазине -3

Он купил для дочерей несколько лотков с ягодами в местном магазине. Швейные иголки мужчина обнаружил, когда мыл клубнику. Правоохранители уведомили об инциденте сотрудников магазина, после чего аналогичные товары были проверены и изъяты из продажи. Расследование по поводу испорченных продуктов будет продолжено.

В Австралии мужчина обнаружил иглы в лотке с клубникой, которую купил в магазине -6

Напомним, в 2018 году полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении иголок в свежих фруктах и ягодах. По итогам масштабного расследования была арестована 50-летняя работница одной из ферм в Квинсленде. Последний раз о подобном происшествии сообщалось в начале июля 2020 года.

# Необычное # Фотофакт

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