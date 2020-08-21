В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности. И вот сколько человек умерло из-за коронавируса

Новости Швеции. В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам января – июня 2020 года различные причины привели к кончине 51,5 тысяч человек. Из них около 5 тысяч умерли от последствий коронавирусной инфекции, больше всего – в Стокгольме и столичном округе.

С конца июля наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы фиксируется прирост числа инфицированных.