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В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности. И вот сколько человек умерло из-за коронавируса

21 августа 2020 10:59
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Новости Швеции. В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности. И вот сколько человек умерло из-за коронавируса-1

По итогам января – июня 2020 года различные причины привели к кончине 51,5 тысяч человек. Из них около 5 тысяч умерли от последствий коронавирусной инфекции, больше всего – в Стокгольме и столичном округе.

С конца июля наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы фиксируется прирост числа инфицированных.

В Швеции побит 150-летний рекорд по уровню смертности. И вот сколько человек умерло из-за коронавируса-4

Кроме того, в Швеции наблюдается не такой мощный экономический кризис: ВВП снизился на 7 %, а падение экономики ЕС в среднем составило 12 %, Великобритании – 20,4 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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