В Калифорнии жертвами масштабных лесных пожаров стали 5 человек. Дым от огня виден даже из космоса

Новости США. Не удается взять под контроль лесные пожары в Калифорнии. Жертвами огня стали 5 человек. Двое граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков американцев оказались в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения. Площадь возгораний продолжает увеличиваться. К 21 августа она составляет уже 125 тысяч гектаров. Дым распространился на сотни километров и виден уже даже из космоса.