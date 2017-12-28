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В Турции мужчина устроил стрельбу во время свадьбы: пострадали 5 подростков и взрослый

28 декабря 2017 08:19
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Новости Турции. На юге Турции мужчина устроил стрельбу во время свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открыл огонь из помпового оружия по группе подростков, которые играли в футбол на площадке у школы.

В Турции мужчина устроил стрельбу во время свадьбы: пострадали 5 подростков и взрослый-1

От действий злоумышленника пострадали 5 ребят в возрасте от 10 до 17 лет и один взрослый. Все травмированные доставлены в больницу. Подозреваемый скрылся.

По данным стражей порядка, на его счету еще 6 совершенных ранее преступлений. Сейчас проводится операция по его задержанию.

# Фотофакт # Стрельба

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