В Венесуэле злоумышленники грабили винные магазины и устраивали погромы: задержано 20 человек

Новости Венесуэлы. В Венесуэле группа людей устроила беспорядки и грабежи магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в штате Боливар.

В основном, выносили продукцию винных торговых точек. В результате случившегося были задержаны 20 человек. В городе Сьюдад-Боливар полиция применила слезоточивый газ. В ответ их закидали камнями. Власти вывели на улицы полицию, военных и бронетранспортеры.

Венесуэла переживает тяжелый экономический период, связанный с гиперинфляцией и дефицитом товаров.