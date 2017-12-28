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В Венесуэле злоумышленники грабили винные магазины и устраивали погромы: задержано 20 человек

28 декабря 2017 07:22
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле группа людей устроила беспорядки и грабежи магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в штате Боливар.

В основном, выносили продукцию винных торговых точек. В результате случившегося были задержаны 20 человек. В городе Сьюдад-Боливар полиция применила слезоточивый газ. В ответ их закидали камнями. Власти вывели на улицы полицию, военных и бронетранспортеры.

Венесуэла переживает тяжелый экономический период, связанный с гиперинфляцией и дефицитом товаров.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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