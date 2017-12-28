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До 13 человек возросло число пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете

28 декабря 2017 08:15
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Новости России. Количество пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете увеличилось до 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них госпитализированы.

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом (подробности).

Тем временем, правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал злоумышленник. На кадрах видно, как мужчина зашел в магазин и оставил рюкзак в ячейке для хранения, после чего покинул здание уже без сумки. Через полчаса устройство сработало. Подозреваемого неславянской внешности разыскивает полиция.

# Фотофакт # Взрыв

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