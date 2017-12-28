Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги: ожидают сильный ветер порывами до 140 м/с

По данным синоптиков, его порывы могут достигнуть 120-140 м/с. Метеорологи предупреждают, что непогода может сказаться на условиях дорожного движения, а также на передвижение воздушного и морского транспорта. Кроме того, сильные порывы ветра могут оказать влияние на электроснабжение и телефонную связь.

