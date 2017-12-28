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Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги: ожидают сильный ветер порывами до 140 м/с

28 декабря 2017 07:28
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Новости Франции. В пяти департаментах на юге Франции введен оранжевый уровень тревоги из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги: ожидают сильный ветер порывами до 140 м/с-1

По данным синоптиков, его порывы могут достигнуть 120-140 м/с. Метеорологи предупреждают, что непогода может сказаться на условиях дорожного движения, а также на передвижение воздушного и морского транспорта. Кроме того, сильные порывы ветра могут оказать влияние на электроснабжение и телефонную связь.
 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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