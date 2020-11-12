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В Ереване армянская оппозиция планирует провести очередную акцию протеста

12 ноября 2020 09:28
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Армянская оппозиция планирует провести 12 ноября очередную акцию протеста в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования не изменились: отставка премьера и проведение внеочередной сессии парламента для обсуждения смены главы правительства.

В Ереване армянская оппозиция планирует провести очередную акцию протеста-1

11 ноября правящая фракция «Мой шаг» в парламент не явилась, заявив, что депутаты не собираются принимать участие в заседаниях, направленных на подрыв стабильности в стране.

Масштабные митинги, сопровождающиеся столкновениями с полицией, не прекращаются уже несколько дней. За это время были задержаны около 200 человек. Среди них бывший вице-спикер парламента, а также другие оппозиционные лидеры.

В Ереване армянская оппозиция планирует провести очередную акцию протеста-4

Причина всеобщего недовольства – подписание соглашения о перемирии в Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях.

# Акции протеста # Эдуард Шармазанов # Фотофакт

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