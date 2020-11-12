В Ереване армянская оппозиция планирует провести очередную акцию протеста

Армянская оппозиция планирует провести 12 ноября очередную акцию протеста в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования не изменились: отставка премьера и проведение внеочередной сессии парламента для обсуждения смены главы правительства.

11 ноября правящая фракция «Мой шаг» в парламент не явилась, заявив, что депутаты не собираются принимать участие в заседаниях, направленных на подрыв стабильности в стране.

Масштабные митинги, сопровождающиеся столкновениями с полицией, не прекращаются уже несколько дней. За это время были задержаны около 200 человек. Среди них бывший вице-спикер парламента, а также другие оппозиционные лидеры.