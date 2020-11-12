В Лондоне неизвестный протаранил полицейский участок

Новости Великобритании. Неизвестный напал на полицейский участок в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На машине злоумышленник протаранил здание. Автомобиль застрял в дверном проеме, после чего мужчина вышел, взял канистру с бензином и стал обливать асфальт вокруг участка, после чего поджег его.

Правоохранители задержали нападавшего. Пожарные, прибывшие к месту ЧП, оперативно погасили огонь. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Его допрашивают следователи.