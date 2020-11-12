В Лондоне неизвестный протаранил полицейский участок

Новости Великобритании. Неизвестный напал на полицейский участок в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Неизвестный напал на полицейский участок в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На машине злоумышленник протаранил здание. Автомобиль застрял в дверном проеме, после чего мужчина вышел, взял канистру с бензином и стал обливать асфальт вокруг участка, после чего поджег его.
Правоохранители задержали нападавшего. Пожарные, прибывшие к месту ЧП, оперативно погасили огонь. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Его допрашивают следователи.
Отметим, на минувшей неделе британские власти повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего. Решение было принято на фоне атак во Франции и Австрии.