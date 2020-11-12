Десятки людей задержаны, разгромлен город. Последствия прошедшего в Варшаве Марша независимости

Новости Польши. Польские правоохранители задержали несколько десятков человек в ходе беспорядков и столкновений в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские правоохранители задержали несколько десятков человек в ходе беспорядков и столкновений в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно о пострадавших. Среди них стражи порядка, активисты и журналисты. Точное число людей, которым потребовалась медицинская помощь, пока неизвестно.
11 ноября несколько тысяч человек вышли на марш по случаю 102-й годовщины восстановления независимости, хотя власти его запретили. Не прошло и часа, как демонстранты начали перекрывать дороги и откровенно громить город. Они взрывали петарды, забрасывали файеры на балконы жилых домов. В результате действий дебоширов загорелась одна из квартир в центре города.
Несколько раз полиция пыталась разогнать толпу, однако в ответ в полицейских полетели бутылки и камни. В ход пошли даже горшки с цветами. Стражи порядка применили перцовый газ и гладкоствольное оружие.
Сегодня улицы Варшавы выглядят как после войны: тротуары усыпаны битым стеклом, бутылками, из брусчатки вырваны камни, повреждены дорожные знаки. На ликвидацию последствий такого «праздника» потребуется немало усилий коммунальщиков.