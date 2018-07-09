В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана

Новости Турции. Анкара готовится к инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Анкара готовится к инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония вступления в должность Реджепа Тайипа Эрдогана начнется в половине пятого вечера в здании Парламента, а после гости переместятся в президентский дворец, где должно состоятся еще одно знаковое событие в истории Турции – переход от парламентской формы правления к президентской.
Участие в церемонии подтвердили многие зарубежные делегации, в том числе из стран СНГ, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Белорусскую возглавляет председатель Совета Республики – Михаил Мясникович. Ожидается, что сегодня же будет объявлен состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на президентскую систему управления теперь будет назначаться главой государства.