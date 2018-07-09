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В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана

09 июля 2018 11:59
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Новости Турции. Анкара готовится к инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана-1

Церемония вступления в должность Реджепа Тайипа Эрдогана начнется в половине пятого вечера в здании Парламента, а после гости переместятся в президентский дворец, где должно состоятся еще одно знаковое событие в истории Турции – переход от парламентской формы правления к президентской.

В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана-4

Участие в церемонии подтвердили многие зарубежные делегации, в том числе из стран СНГ, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Белорусскую возглавляет председатель Совета Республики – Михаил Мясникович. Ожидается, что сегодня же будет объявлен состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на президентскую систему управления теперь будет назначаться главой государства.

# Беларусь-Турция # Фотофакт

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