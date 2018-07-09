В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана

Новости Турции. Анкара готовится к инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония вступления в должность Реджепа Тайипа Эрдогана начнется в половине пятого вечера в здании Парламента, а после гости переместятся в президентский дворец, где должно состоятся еще одно знаковое событие в истории Турции – переход от парламентской формы правления к президентской.