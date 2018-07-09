Прямой эфир

Не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона в США

09 июля 2018 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Происшествие случилось в американском штате Коннектикут, где в двухэтажном доме проходила вечеринка в честь дня рождения двух детей.  

Как сообщает ABC News, балкон двухэтажного здания в городе Хартфорд обрушился, когда там стояли 20 человек. Люди вышли, чтобы полюбоваться на ночной город. В этот момент послышался треск, и конструкция обвалилась.  

Травмы получили около 15 человек, среди которых дети. Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики сообщили, что сейчас жизням пациентов ничего не угрожает. Диагностированы ушибы, переломы и сотрясения головного мозга.  

Известно, что прочность балкона недавно оценивалась специальной службой. Полиция Хартфорда занимается расследованием происшествия.  

В конце весны в штате Флорида на дома рухнул подъемный кран.  

Пострадали 2 человека (подробнее здесь).  

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек
09 июля 2018 06:56

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации
09 июля 2018 06:42

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации

Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек
08 июля 2018 17:45

Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек