Не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона в США

Новости США. Происшествие случилось в американском штате Коннектикут, где в двухэтажном доме проходила вечеринка в честь дня рождения двух детей.

Как сообщает ABC News, балкон двухэтажного здания в городе Хартфорд обрушился, когда там стояли 20 человек. Люди вышли, чтобы полюбоваться на ночной город. В этот момент послышался треск, и конструкция обвалилась.

Травмы получили около 15 человек, среди которых дети. Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики сообщили, что сейчас жизням пациентов ничего не угрожает. Диагностированы ушибы, переломы и сотрясения головного мозга.

Известно, что прочность балкона недавно оценивалась специальной службой. Полиция Хартфорда занимается расследованием происшествия.

В конце весны в штате Флорида на дома рухнул подъемный кран.