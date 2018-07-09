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В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера

09 июля 2018 10:06
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Новости Тайланда. Тем временем в Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера-1

Специалистам удалось достать на поверхность четверых школьников. Сейчас они в больнице. Одна из главных задач врачей — это адаптация глаз подростков к свету. Уже больше двух недель 12 юных футболистов и их тренер находятся в подземной ловушке.

В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера-4

В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера-6

# Несчастный случай # Фотофакт

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