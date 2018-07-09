Новости Тайланда. Тем временем в Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам удалось достать на поверхность четверых школьников. Сейчас они в больнице. Одна из главных задач врачей — это адаптация глаз подростков к свету. Уже больше двух недель 12 юных футболистов и их тренер находятся в подземной ловушке.