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Пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Один спасатель погиб, двое в тяжёлом состоянии

13 апреля 2021 07:43
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Новости России. Ранг пожара в историческом здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге понижен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Один спасатель погиб, двое в тяжёлом состоянии-1

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Идет проливка и разбор конструкций. Двое из трех пожарных, пострадавших при тушении, в тяжелом состоянии.  

Пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Один спасатель погиб, двое в тяжёлом состоянии-4

Пламя вспыхнуло днем 12 апреля. Обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Один спасатель погиб. Из-за ветра огонь перекинулся на расположенный рядом хостел. На данный момент пожар там потушен. В ликвидации возгорания были задействованы 300 человек и почти 70 единиц спецтехники.  

Пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Один спасатель погиб, двое в тяжёлом состоянии-7

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрощитовой.  

# Пожар # Фотофакт

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