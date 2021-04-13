Пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Один спасатель погиб, двое в тяжёлом состоянии

Новости России. Ранг пожара в историческом здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге понижен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Идет проливка и разбор конструкций. Двое из трех пожарных, пострадавших при тушении, в тяжелом состоянии.

Пламя вспыхнуло днем 12 апреля. Обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Один спасатель погиб. Из-за ветра огонь перекинулся на расположенный рядом хостел. На данный момент пожар там потушен. В ликвидации возгорания были задействованы 300 человек и почти 70 единиц спецтехники.