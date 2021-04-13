В США новая волна протестов из-за смерти афроамериканца. В Бруклин-Сентере введён режим ЧС и комендантский час

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации, комендантский час и Нацгвардия: в США новая волна протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные гибелью афроамериканца вышли на улицы Бруклин-Сентера. В городе началась волна грабежей и мародерства. Задержаны около 40 человек. Для разгона толпы полицейские применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беспорядки вспыхнули после гибели 20-летнего парня. Темнокожего мужчину на автомобиле остановили за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что он находится в розыске. Подозреваемый попытался скрыться. Страж порядка открыла огонь. В полиции заявляют, что трагедия произошла случайно. Якобы правоохранитель хотела использовать электрошокер, но совершила ошибку и применила пистолет. Женщину отстранили от работы. Ведется расследование громкого дела. В США вспыхнула новая волна протестов после гибели афроамериканца