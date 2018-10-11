Прямой эфир

Министра по предотвращению суицида назначили в Великобритании

11 октября 2018 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Британии назначили первого министра по вопросам предотвращения суицида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту должность заняла Джеки Дойл-Прайс.

Министра по предотвращению суицида назначили в Великобритании-1

Решение было принято в рамках саммита, посвященному международному дню душевного здоровья, который прошел в Лондоне. Также премьер-министр Соединенного Королевства пообещала выделить 1 миллион 800 тысяч фунтов стерлингов на поддержку бесплатной службы доверия.

# Самоубийство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сингапур – Нью-Йорк: сингапурская авиакомпания возобновила самый продолжительный в мире рейс
11 октября 2018 13:12

Сингапур – Нью-Йорк: сингапурская авиакомпания возобновила самый продолжительный в мире рейс

В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека
11 октября 2018 13:10

В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека

Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США
11 октября 2018 12:52

Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США