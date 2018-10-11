Министра по предотвращению суицида назначили в Великобритании

Новости Великобритании. В Британии назначили первого министра по вопросам предотвращения суицида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту должность заняла Джеки Дойл-Прайс.

Решение было принято в рамках саммита, посвященному международному дню душевного здоровья, который прошел в Лондоне. Также премьер-министр Соединенного Королевства пообещала выделить 1 миллион 800 тысяч фунтов стерлингов на поддержку бесплатной службы доверия.