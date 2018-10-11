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Пластиковая посуда будет под запретом в Евросоюзе с 2021 года

11 октября 2018 13:17
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Новости Евросоюза. С 2021 года в Евросоюзе нельзя будет использовать пластиковую посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет на определенные изделия из пластика одобрил комитет Европарламента.

Пластиковая посуда будет под запретом в Евросоюзе с 2021 года-1

В частности, речь идет о столовых приборах, посуде, трубочках для питья, а также упаковке еды на вынос, ватных палочках, креплениях для воздушных шаров. Именно на эту продукцию приходится 70 % морского мусора.

К 2025 году использование изделий, не имеющих альтернатив, предлагается сократить. Законопроекту предстоит пройти голосование пленарной сессии Европарламента. Встреча будет проходить с 22 по 25 октября.

# Мусор # Фотофакт

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