Пластиковая посуда будет под запретом в Евросоюзе с 2021 года

Новости Евросоюза. С 2021 года в Евросоюзе нельзя будет использовать пластиковую посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет на определенные изделия из пластика одобрил комитет Европарламента.

В частности, речь идет о столовых приборах, посуде, трубочках для питья, а также упаковке еды на вынос, ватных палочках, креплениях для воздушных шаров. Именно на эту продукцию приходится 70 % морского мусора.

К 2025 году использование изделий, не имеющих альтернатив, предлагается сократить. Законопроекту предстоит пройти голосование пленарной сессии Европарламента. Встреча будет проходить с 22 по 25 октября.