В Тунисе два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб: машинист погиб, 70 пассажиров получили травмы

Новости Туниса. Инцидент со столкновением пассажирских поездов расследуют правоохранители Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в провинции Бен-Арус в пригороде столицы. По неизвестным пока причинам, два состава оказались на одной ветке железнодорожных путей и столкнулись лоб в лоб.

В результате сильного удара один из машинистов погиб. Еще 70 пассажиров получили различные травмы. Некоторые из них находятся в больнице в критическом состоянии.