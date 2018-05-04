Прямой эфир

В Тунисе два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб: машинист погиб, 70 пассажиров получили травмы

04 мая 2018 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Туниса. Инцидент со столкновением пассажирских поездов расследуют правоохранители Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тунисе два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб: машинист погиб, 70 пассажиров получили травмы-1

ЧП произошло в провинции Бен-Арус в пригороде столицы. По неизвестным пока причинам, два состава оказались на одной ветке железнодорожных путей и столкнулись лоб в лоб.

В результате сильного удара один из машинистов погиб. Еще 70 пассажиров получили различные травмы. Некоторые из них находятся в больнице в критическом состоянии.

В Тунисе два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб: машинист погиб, 70 пассажиров получили травмы-4

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Гавайских островах экстренно эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Килауэа
04 мая 2018 07:45

На Гавайских островах экстренно эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Килауэа

Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли из-за технической ошибки
04 мая 2018 07:19

Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли из-за технической ошибки

40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»
03 мая 2018 17:23

40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»