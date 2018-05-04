На Гавайских островах экстренно эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Килауэа

Новости США. Экстренная эвакуация проходит на Гавайских островах из-за извержения вулкана Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки раскаленной лавы уже достигли границ одного из поселений. Распоряжение покинуть свои дома получили 10 тысяч жителей.

Огненная гора проснулась из-за сейсмической активности. Специалисты фиксировали десятки подземных толчков на протяжении последних дней.

Отметим, Килауэа – один из наиболее активных действующих вулканов на Земле.