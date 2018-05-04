Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли из-за технической ошибки

Руководство соцсети Twitter призвало пользователей сменить пароль из-за обнаруженной в системе ошибки.

По информации из блога компании, в Twitter используются технологии, маскирующие пароли пользователей. Однако не так давно в системе была обнаружена ошибка, из-за которой во внутреннем журнале часть паролей находилась незашифрованными.

Эта проблема уже устранена. Случаи неправомерного использования чужих паролей не были установлены. Но в целях безопасности представители компании рекомендуют сменить пароли.

Также в компании рекомендуют не использовать один пароль для нескольких сайтов, включить проверку входа, использовать менеджер паролей, который поможет убедиться в защищенности ваших личных данных.

Представители Twitter принесли извинения за произошедший инцидент.