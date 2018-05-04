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Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли из-за технической ошибки

04 мая 2018 07:19
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Руководство соцсети Twitter призвало пользователей сменить пароль из-за обнаруженной в системе ошибки.

По информации из блога компании, в Twitter используются технологии, маскирующие пароли пользователей. Однако не так давно в системе была обнаружена ошибка, из-за которой во внутреннем журнале часть паролей находилась незашифрованными.

Эта проблема уже устранена. Случаи неправомерного использования чужих паролей не были установлены. Но в целях безопасности представители компании рекомендуют сменить пароли.

Также в компании рекомендуют не использовать один пароль для нескольких сайтов, включить проверку входа, использовать менеджер паролей, который поможет убедиться в защищенности ваших личных данных.

Представители Twitter принесли извинения за произошедший инцидент.

Осенью 2017 года сотрудник Twitter в последний рабочий день отключил аккаунт Дональда Трампа (читать далее).

# Интернет

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