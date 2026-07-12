В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие

Два человека стали жертвами перестрелки на фестивале латиноамериканской культуры в Торонто, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека стали жертвами перестрелки на фестивале латиноамериканской культуры в Торонто, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на Сент-Клер-авеню в разгар празднования дня сальсы. По версии правоохранителей, двое вооруженных людей обменялись выстрелами прямо в толпе. На месте происшествия, где собралось свыше 13 тысяч человек, началась паника. Людей экстренно эвакуировали. Мотивы совершения преступления остаются неизвестными. Полиция разыскивает причастных.