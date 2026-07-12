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В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие

12 июля 2026 10:59
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Два человека стали жертвами перестрелки на фестивале латиноамериканской культуры в Торонто, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие-2

Инцидент произошел на Сент-Клер-авеню в разгар празднования дня сальсы. По версии правоохранителей, двое вооруженных людей обменялись выстрелами прямо в толпе. На месте происшествия, где собралось свыше 13 тысяч человек, началась паника. Людей экстренно эвакуировали. Мотивы совершения преступления остаются неизвестными. Полиция разыскивает причастных.

# Канада

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