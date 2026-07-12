В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие

Полный блэкаут на Кубе! Национальная энергосистема острова вышла из строя второй раз за неделю

Это уже четвертое масштабное отключение с начала года, которое оставило почти 10 миллионов человек без света, связи и воды. На этом фоне по всей стране прокатилась волна протестов.