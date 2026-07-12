Иран нанес удары по военным объектам США в пяти странах Ближнего Востока

Ситуация на Ближнем Востоке минувшей ночью перешла в фазу масштабного военного столкновения между США и Ираном. Американские военные силы нанесли массированный удар по территории Исламской Республики. Это уже третья волна бомбардировок за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран ответил залпами сотен баллистических ракет по военным базам в Катаре, Кувейте, Иордании, Бахрейне и Омане. Система безопасности США в ближневосточном регионе сейчас частично парализована. Всю ночь в небе над арабскими странами звучали сирены воздушной тревоги. Тем временем Корпус стражей исламской революции официально объявил о закрытии Ормузского пролива, заявив, что ни одно судно не получит разрешения на проход, пока США не прекратят вмешательство в дела региона. Американские СМИ сообщают, что на решение Трампа возобновить обстрелы мог повлиять Израиль, который якобы предоставил данные о подготовке иранцами покушения на президента США.