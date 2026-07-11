СМИ: Иран отвергает переговоры с США, если Вашингтон не выполнит его условия

На Ближнем Востоке вновь столкнулись американская гордыня и непреклонность исламского мира. И в этом противостоянии любая следующая искра может стать роковой для всей мировой безопасности. Иран отвергает переговоры с США, если Вашингтон не выполнит его условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тегеран требует урегулировать транзитные проблемы в Ормузском проливе и нормализовать экспорт нефти из Исламской Республики. Недавние обмены ударами, а также решение Минфина США отменить разрешение, позволяющее Ирану продавать свою нефть по всему миру, создали серьезные препятствия для перемирия.

Военный ответ США на этой неделе отличался от прошлых. Американская авиация поразила не только военные базы, но и ключевые железнодорожные и транспортные мосты на пути к городу Мешхед. И ведь не случайно. Днем ранее в Мешхеде предали земле бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб от американских ударов в первый день конфликта. Его сын и официальный преемник Моджтаба Хаменеи сегодня опубликовал заявление с клятвой отомстить за кровь отца. На этом фоне Вашингтон перешел на язык прямых угроз. Трамп публично пообещал Ирану масштабные удары, если Тегеран попытается организовать на него покушение. В Иране 14 человек погибли из-за новых атак США.

1000 ракет уже загружены и нацелены на Исламскую Республику Иран, и тысячи дополнительных поступят незамедлительно, если иранское правительство реализует угрозу, звучащую во многих уголках мира, – убить или совершить покушение на действующего Президента Соединенных Штатов, то есть на меня! Приказы отданы, Вооруженные Силы США готовы, желают и способны в течение одного года – с правом продления – полностью стереть с лица земли все районы Ирана. При этом американская сторона цинично заявляет, что двери для диалога якобы остаются открытыми, но только на условиях США. К тому же, несмотря на воинственную риторику Трампа, американская команда планирует экстренные переговоры. В самом Тегеране на уступки идти не собираются. Иранское руководство категорически опровергло слухи о том, что после американских ударов оно якобы приползло на коленях и попросило Вашингтон о возобновлении переговоров. Тегеран обвиняет США в вероломном нарушении прежних договоренностей.