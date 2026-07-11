Полный блэкаут на Кубе! Национальная энергосистема острова вышла из строя второй раз за неделю

Энергосистема Кубы переживает самый глубокий коллапс в своей истории. Всего за неделю национальная электросеть полностью обрушалась дважды. Буквально накануне государственная компания объявила об очередном тотальном блэкауте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертое масштабное отключение с начала года, которое оставило почти 10 миллионов человек без света, связи и воды. На этом фоне по всей стране прокатилась волна протестов.

Ситуация на острове обострилась до предела после того, как в январе администрация Дональда Трампа ввела полномасштабную нефтяную блокаду Кубы. Перекрыв каналы поставок топлива из Венесуэлы и Мексики, Белый дом сознательно пошел на экономическое удушение Гаваны. Дефицит превысил критическую отметку. Как результат – плановые отключения в провинциях достигают фантастических 70 часов. Из-за обесточенных насосов города сутками сидят без питьевой воды, останавливается общественный транспорт, а в больницах отменяются тысячи плановых операций. Энергетический кризис уже имеет гуманитарные последствия. Из-за нехватки топлива на острове вдвое выросла младенческая смертность.