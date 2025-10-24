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МИД Китая отверг слова Зеленского о поддержке СВО

24 октября 2025 09:58
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МИД Китая отверг слова Зеленского о поддержке СВО-0

Китай привержен содействию мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Го Цзякуня.

Он заявил, что Пекин поддерживает прекращение огня и диалог, придерживаясь принципов справедливости.

«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога», – сказал представитель китайского МИД, отвергнув слова президента Украины Владимира Зеленского о поддержке СВО.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай придерживается последовательной позиции и будет продолжать играть конструктивную роль в снижении напряженности и поиске политического решения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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