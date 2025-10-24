На открытии Глобального форума молодых дипломатов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны ЕС и НАТО стремятся нанести стратегическое поражение России, используя конфликт в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом и выразил обеспокоенность призывами к укреплению вооруженных сил Германии.

Лавров подчеркнул, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, осознает свою ответственность за поддержание глобальной стабильности. По его словам, Москва продолжает работать над созданием справедливого миропорядка, основанного на принципах Устава ООН и уважении культурного разнообразия.

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